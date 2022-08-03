Ümit Özdağ: 'ÖSYM'yi Kasaplar Odası'na bağlayalım'
Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) skandala ilişkin konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "ÖSYM'yi Kasaplar Odası'na bağlayalım çünkü ÖSYM de Türk gençlerinin geleceğini katlediyor. Devlet Denetleme Kurulu tarafından bundan önceki sınavlarda kullanılan şifreleme yöntemi ile cevaplandırmanın da araştırılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) önünde yapacağını duyurduğu basın açıklamasını, polisin izin vermemesi nedeniyle ÖSYM'nin yakınında gerçekleştirdi.
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