Ümraniye'de çalışır halde yol ortasında bıraktığı kamyonda 2 saat uyudu

18 Ağustos 2022 Perşembe, 12:40

Aşağı Dudullu Mahallesi Çoban Çeşme Caddesi'nde dün saat 06.00 sıralarında 34 ELL 042 plakalı hafriyat kamyonu şoförü Akın Akalın, aracını çalışır halde yolun ortasına park edip içinde uyuya kaldı. Kamyonun çalışır halde olduğunu ve içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler ihbarda bulundu.

İtfaiye ve sağlık ekipleri araç içerisindeki Akın Akalın'a seslenerek durumunu anlamaya çalıştı. Ekipler kamyonun camına vurarak Akalın'ı uyandırdı. Kamyonu yol kenarına park eden Akalın, araç içinde yaklaşık 2 saat uyuduğu için tedbir amaçlı ambulansa alındı.

Şoförün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



