Uzmanından Akbelen için kritik 'kanser' uyarısı!

30 Temmuz 2023 Pazar, 16:53

Uzmanından Akbelen için kritik 'kanser' uyarısı!



Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin, Akbelen Ormanı’ndan çıkarılacak kömürün bölgedeki termik santrallerde yakılacağını, bunun da bölgedeki kanser riskini artıracağını belirterek, “Yıllardır arkadaşlarımızdan, hocalarımızdan edindiğimiz bilgi bu yönde.





Kronik akciğer hastalıkları veya akciğer kanseri, solunum yolu kanseri artmış durumda. Giderek daha da artacak” dedi.

