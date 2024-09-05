Yaşam hakkı savunucuları AYM önünde yaşam nöbetine başladı

Yaşam hakkı savunucuları AYM önünde yaşam nöbetine başladı

Yaşam hakkı savunucuları AYM önünde yaşam nöbetine başladı
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ANKA
05 Eylül 2024 Perşembe, 15:49






Yaşam hakkı savunucuları, Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle açılan davada ilk incelemenin yapılacağı Anayasa Mahkemesi önünde yaşam nöbetine başladı.

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