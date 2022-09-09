Yok böyle düğün

09 Eylül 2022 Cuma, 13:20

Sivas’ın Gemerek ilçesi geçtiğimiz günlerde ilginç bir düğüne ev sahipliği yaptı. Alışagelmiş damat eziyeti geleneği dışında Arif Abdullah ve Kübra Çelik çiftinin düğününde yaşatılan gelenek renkli görüntülere sahne oldu.

Düğünde halay çekenler halay başı ne yaptıysa aynısını yaptı. Kimi zaman şınav çektiler kimi zaman ise çoraplarını çıkardılar. Halay başını tekrarlayamayanlar ise kemerle dövüldü. Kemerle dövülenler halayı bırakmak yerine oyuna devam etmesi dikkat çekti. Hal böyle olunca ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.



Damadın arkadaşı Hacı Göktürk, oynadıkları oyunun Kelle oyunu olduğunu belirterek, “Geçenlerde Arif Abdullah arkadaşımızın düğününe katıldık. Orada bir kele oyunu oynadık. Farklı isimleri de var. Arkadaşlarımızla oynadık, damada hediye ettik” dedi.

