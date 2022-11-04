Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...''Tansiyonumu yükseltme benim!''
Cumhuriyet TV muhabiri Hude Gürbüz yurttaşlara mikrofon uzattı, ekonomiyi sordu; AKP'li bir yurttaşın sözleri meydanı karıştırdı. Mikrofona konuşan bir yurttaş ''Tansiyonumu yükseltme benim! 180 derece dönmeyeceksin millet geçim derdinde!'' dedi. Ortalık bir an da karıştı.
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