Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...''Tansiyonumu yükseltme benim!''

Abone Ol google-news

Cumhuriyet TV muhabiri Hude Gürbüz yurttaşlara mikrofon uzattı, ekonomiyi sordu; AKP'li bir yurttaşın sözleri meydanı karıştırdı. Mikrofona konuşan bir yurttaş ''Tansiyonumu yükseltme benim! 180 derece dönmeyeceksin millet geçim derdinde!'' dedi. Ortalık bir an da karıştı.

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2022 Cuma, 15:44


cumhuriyet tv sokak röportajı ekonomi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler