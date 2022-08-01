Yol kenarında yaralı bulundu; canı sıkıldığı için kendini vurduğunu iddia etti
Bursa'da yol kenarında bacağından yaralı olarak bulunan Musa Bozkurt, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Ambulansa bindirilmek istenen Bozkurt, “Kendi kendimi vurdum, canım sıkılıyordu" dedi. Ambulansa güçlükle bindirilen Musa Bozkurt, hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Ürünlü Mahallesi 51. Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında kanlar içinde hareketsiz yatan yaralıyı fark eden bir kişi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Musa Bozkurt olduğunu belirledikleri kişinin bacağından tabanca ile yaralandığını tespit etti.
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