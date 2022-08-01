Yol kenarında yaralı bulundu; canı sıkıldığı için kendini vurduğunu iddia etti

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:47

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Ürünlü Mahallesi 51. Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında kanlar içinde hareketsiz yatan yaralıyı fark eden bir kişi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Musa Bozkurt olduğunu belirledikleri kişinin bacağından tabanca ile yaralandığını tespit etti.

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