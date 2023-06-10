Yozgatlı besici iktidara isyan etti! Çankaya'da kanun çıkarıp bize uygulatmasınlar!

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Yozgatlı besici iktidara isyan etti! Çankaya'da kanun çıkarıp bize uygulatmasınlar!

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2023 Cumartesi, 13:24


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