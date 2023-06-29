Yurt dışına göçen binlerce gençten biri de CHP'li vekilin oğlu oldu İsterdik ki bayramda koklaşalım...

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Yurt dışına göçen binlerce gençten biri de CHP'li vekilin oğlu oldu İsterdik ki bayramda koklaşalım...

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2023 Perşembe, 11:21


CHP beyin göçü göç

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