Yurt dışına göçen binlerce gençten biri de CHP'li vekilin oğlu oldu İsterdik ki bayramda koklaşalım...

Yurt dışına göçen binlerce gençten biri de CHP'li vekilin oğlu oldu İsterdik ki bayramda koklaşalım...
Yurt dışına göçen binlerce gençten biri de CHP'li vekilin oğlu oldu İsterdik ki bayramda koklaşalım...
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