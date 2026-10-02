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Villaya kurduğu düzenek ortaya çıktı: İzmir’de 300 kök kenevir ele geçirildi!

Villaya kurduğu düzenek ortaya çıktı: İzmir’de 300 kök kenevir ele geçirildi!

2.10.2026 22:47:00
Güncellenme:
DHA
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Villaya kurduğu düzenek ortaya çıktı: İzmir’de 300 kök kenevir ele geçirildi!

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kenevir yetiştirmek amacıyla kurulduğu belirtilen sera düzeneği ile 300 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda S.B. isimli şüpheli gözaltına alındı.
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İzmir’de Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, S.B. isimli şüphelinin Kemalpaşa ilçesindeki bir villayı uyuşturucu imalathanesine çevirdiğini tespit etti.

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Ekipler, yapılan çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi.

VİLLADA SERA DÜZENEĞİ KURULMUŞ

Villada yapılan aramalarda, kenevir yetiştirilmesinde kullanılan sera düzeneği tespit edildi. Polis ekipleri, düzenekle birlikte 300 kök kenevir ele geçirdi.

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1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında S.B. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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