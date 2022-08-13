Vincent Aboubakar kimdir, kaç yaşında? Vincent Aboubakar'ın kariyeri ve performansı...

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:27

Futbol takımları yeni sezona güçlü bir şekilde girmek için transfer döneminde gaza bastı. Art arda gelen transfer haberlerinde bu kez eski Beşiktaş golcüsü Vincent Aboubakar'ın ismi geçiyor. İşte Vincent Aboubakar'a dair merak edilenler...

VİNCENT ABOUBAKAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

30 yaşındaki Vincent Paté Aboubakar, 22 Ocak 1992 doğumlu, santrfor mevkiinde oynayan Kamerunlu millî futbolcudur. Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî ekiplerinden En-Nasr'da oynamaktadır. Sağ ayağını kullanan oyuncu, forvet - santrafor mevkinde ter döküyor.

Çok küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyan Kamerunlu milli futbolcu Vincent Aboubakar futbola 2006 yılında Coton Sport alt yapısında başkadı. Vincent Aboubakar 2009 yazında Elite One Ligi'ne yükseldi. Başarılı futbolcunun profesyonel futbol kariyeri 2009 yılında Coton Sport futbol takımı ile birlikte başlamış oldu.

VİNCENT ABOUBAKAR HEYECANI

Al Nassr formasıyla 23 resmi maçta toplam 1677 dakika sahada kalan Vincent Aboubakar, 8 gol ve 4 asistle skora katkıda bulunmuştur. Geçtiğimiz yıllarda 2 ayrı sezonda Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar, 2 sezonda da Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştır.

30 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

3 FUTBOLCUDAN BİRİ

Vincent Aboubakar, Beyrut'ta düzenlenen Frankofon Oyunları'na katılan Kamerun 20 yaş altı millî futbol takımı kadrosunda yer almıştı.

A millî takımın formasını ilk kez, 29 Mayıs 2010 tarihinde Kamerun'un Slovakya'ya karşı oynadığı hazırlık maçında giydi. 2010 FIFA Dünya Kupası'na katılan 23 kişilik kadroda yer aldı. Aboubakar kadrodaki o dönem Kamerun'da ikamet eden tek futbolcuydu. Dünya Kupası kadrosuna henüz 18 yaşında giren futbolcu, kupadaki takımların kadrolarında yer verdiği en genç üç futbolcudan biriydi.

ALTYAPI KARİYERİ

Cotonsport Garoua

PROFESYONEL FUTBOL KARİYERİ

Cotonsport Garoua

FC Valenciennes

Lorient

Porto

Beşiktaş (kiralık)

Al-Nassr FC

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ