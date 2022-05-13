Vinçten kopan çelik profil işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Gaziantep’te bir fabrikadaki panel inşaatında vinçten kopan çelik profillerin altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybederken, biri de ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir geri dönüşüm fabrikası inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, fabrika panel inşaatı sırasında vincin taşıdığı çelik profiller koparak çelik montaj işçileri Kemal Çelebi ile Enes Tutar’ın üzerine düştü. Olay sonrası iki işçi ağır yaralanırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
İŞÇİLERDEN BİRİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vinçten çelik profillerin altında kalan işçilerden Kemal Çelebi’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan diğer işçi Enes Tutar ise olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.
CENAZE ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI
Hayatını kaybeden talihsiz işçi Kemal Çelebi’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin, adli tıpta yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenilirken, diğer yaralı Enes Tutar’ın durumunun da kritik olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı vurgulandı.
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