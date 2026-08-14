'Vize randevusu' dolandırıcılığında yeni gelişme: 42 kişi adliyeye sevk edildi

Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin konsolosluk randevu sistemlerini "bot" yazılımlarla kilitleyerek vatandaşları mağdur ettiği ve haksız kazanç sağladığı şebekeye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2,8 milyar lirayı aşan para hareketi tespit edilmiş ve gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıklamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen iki ayrı soruşturmada, şüphelilerin konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine “bot” olarak adlandırılan yazılımlar aracılığıyla eriştiği öne sürüldü.

Başsavcılığın açıklamasına göre, söz konusu yazılımlar üzerinden randevuların toplu biçimde alındığı ve bu nedenle vatandaşların doğrudan randevu almasının sistematik olarak zorlaştırıldığı iddia edildi.

Şüphelilerin ayrıca belirli sürelerde vize ya da randevu temin etme garantisi vererek “yazılım”, “danışmanlık” ve “hizmet bedeli” adı altında para tahsil ettiği; taahhüt edilen hizmetin sunulmaması halinde ise ücret iadelerinin yapılmadığı öne sürüldü.