Vücudunun yüzde 40'ı yandı; sağlık durumu kritik
Diyarbakır'da çalıştığı atölyede tiner kutusunun patlaması sonucu vücudunun yüzde 40'ında yanıklar oluşan M.B.'nin (13) hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Olay, 1 Nisan'da akşamı Kayapınar ilçesi, Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir demir doğrama atölyesinde meydana geldi. İş yerinde çalışan M.B. adlı erkek çocuk, tiner kutusunun patlaması sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.B., ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı.
Vücudunun yüzde 40'ında yanık oluşan M.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
İlgili Haberler
- Diyarbakır’da özel halk otobüsünün yakıtı bitti, yolcular itti
- Valilik açıkladı: Diyarbakır’da 10 günlük yasak kararı
- Diyarbakır'da 6,5 milyon TL'lik kuyumcu vurgunu
Video Haberler
- Vücudu yanan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor
- Erkekler pas vermeyince belediye başkanını çağırdı
- Zabıtanın dilencilik yapan kişiye müdahalesi tepki çekti
- Alibeyköy Barajı'na giden dereden zehir akıyor iddiası
- İYİ Parti'den zeytinliklerin kesilmesine protesto
- Kavgayı ayırmak isterken kalp krizinden öldü
- Yengeme kötü davranıyorsun diyerek kardeşini vurdu
- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı
- Arnavutköy'de çatı yangını
- Üsküdar'da silahlı saldırı: Kasığından yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Ukrayna, Rus ordusunun kaybını açıkladı
- Erkekler pas vermeyince belediye başkanını çağırdı
- Ukrayna'da sokaklar yanmış tanklar ve cesetlerle dolu
- Yağışlar İstanbul barajlarına yaradı
- Zabıtanın dilencilik yapan kişiye müdahalesi tepki çekti
- 'Elektriğim suyum eksik, işin içinden çıkamıyorum'
- Tarihi bölgede 'fırtına' sessizliği
- Çolak ve Arıcan, Azerbaycan'dan madalyalarla döndü
- Zabıtalar, dilencilik yapan kişiyi yerlerde sürükledi
- Sahurda ocakta unutulan yemekten yangın çıktı