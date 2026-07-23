WhatsApp yeni özellikleri duyurdu: İşte gelecek tüm yenilikler

WhatsApp, blog sayfasında yaptığı açıklamayla kullanıcıların uygulamayı farklı cihaz ve platformlarda daha kolay kullanmasını sağlayacak dört yeni özelliği kullanıma sunduğunu duyurdu.

Şirket, yeni özelliklerin kullanıcıların günlük yaşamına daha kolay uyum sağlamayı hedeflediğini belirtti.

İPAD'DEN DOĞRUDAN HESAP OLUŞTURULABİLECEK

WhatsApp, geçen yıl iPad uygulamasını kullanıma sunmasının ardından en çok talep edilen özelliklerden birini hayata geçirdi.

Artık kullanıcılar, telefonlarına bağlamaya gerek kalmadan doğrudan iPad üzerinden WhatsApp hesabı oluşturabilecek ve uygulamayı kullanmaya başlayabilecek.

ARAÇ İÇİ KULLANIM YENİLENDİ

WhatsApp, Apple CarPlay ve Android Auto deneyimini de yeniledi.

Yeni güncellemeyle kullanıcılar araç ekranı üzerinden ellerini kullanmadan mesajlarını dinleyebilecek ve yanıtlayabilecek, arama yapabilecek, arama geçmişini görüntüleyebilecek ve sık kullanılan kişilere daha kolay erişebilecek.

PDF'LER UYGULAMA İÇİNDE DÜZENLENEBİLECEK

WhatsApp, PDF dosyalarının uygulama içinde indirilmeden açılmasına da olanak tanıyor.

Web ve masaüstü sürümlerinde sunulan bu özellikle kullanıcılar, Adobe Acrobat altyapısı sayesinde PDF dosyaları üzerinde vurgulama ve not ekleme gibi temel düzenlemeler yapabilecek.

MÜZİKLER DURUM'DA PAYLAŞILABİLECEK

Yeni özellikle birlikte Apple Music ve Spotify'da dinlenen şarkılar doğrudan WhatsApp Durumu'nda paylaşılabilecek.

Şirket, bu sayede kullanıcıların dinledikleri müzikleri arkadaşlarıyla daha kolay paylaşabileceklerini belirtti.

WhatsApp, söz konusu özelliklerin kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başlandığını açıkladı.