X hesabından 'i' harfini paylaşmıştı: Naci Görür'den açıklama geldi

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı yalnızca 'i' harfinden oluşan paylaşıma ilişkin açıklama yaptı.

Kısa sürede binlerce etkileşim alan ve ne anlama geldiği merak konusu olan paylaşım ile ilgili bazı kullanıcılar, Görür'ün olası bir deprem mesajı verip vermediğini sorguladı.

"ARKADAŞLAR SAMİMİ SÖYLÜYORUM..."

Tek harflik paylaşımın herhangi bir özel anlam taşımadığını belirten Görür, konuya ilişkin şu paylaşım yaptı:

"Duyuru; arkadaşlar samimi söylüyorum ya benim telefonum bozuk, ya da ben telefon kullanmayı yeterince bilmiyorum. Acayip imla hataları, cümle düşüklükleri yapıyorum. Tweter’da acaip yerlere girdiğim, beğeniler sunduğum bir gerçek.

Bunların hiç birini bilerek yapmıyorum. Sizler üzüyor, yanlış düşündürüyorsam lütfen beni affediniz. Son güzelliğim “X” te farkında olmdan bir “i” yazmışım. Millet ne demek istediğimi çözmek için derde düşmüş. Özür dilerim."