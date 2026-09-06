'Ya siz gelin beni vurun ya da ben sizi' dedi: Avukat, 15 dakika sonra silahlı saldırıya uğradı

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde avukat Murat K. (34), restoranda oturduğu sırada telefonda yaptığı görüntülü görüşmenin ardından silahlı saldırıya uğradı.

Olay, Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre restoranda tek başına oturan Murat K., bir süre sonra dışarı çıkarak cep telefonuyla görüntülü konuşmaya başladı.

Tanıkların ifadesine göre Murat K., görüşme sırasında “Ya siz gelin beni vurun ya da ben sizi” diye bağırdı. Yaklaşık 15 dakika sonra motosikletle iş yerinin önüne gelen 2 kişiden arka koltukta bulunan şüpheli, Murat K.’ye ateş açtı.

KOLUNDAN VE GÖĞSÜNDEN YARALANDI

Silahlı saldırıda Murat K. sol kolundan yaralanırken, sağ kolunda ve göğüs bölgesinde sıyrıklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Murat K.’nin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan bulundu.

SALDIRIDAN ÖNCE TELEFONDA BAĞIRDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki tanıkların ifadelerine başvurdu.

İşletme sahibi Nihat A., Murat K.’nin olaydan kısa süre önce mekana geldiğini ve dışarıda telefonla konuştuğu sırada kimliği belirsiz bir kişinin ateş açtığını söyledi.

Diğer tanıklar ise Murat K.’nin olaydan yaklaşık 15 dakika önce görüntülü konuşma yaptığı sırada “Ya siz gelin beni vurun ya da ben sizi” diye bağırdığını, kısa süre sonra motosikletli 2 kişinin iş yerinin önüne geldiğini ve arka koltuktaki kişinin ateş açtığını anlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinin de tanık anlatımlarıyla uyumlu olduğu belirtildi.

ŞÜPHELİLER SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDI

Kamera görüntüleri ve saha çalışmaları sonucu saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen kişilerin kimlikleri tespit edildi.

Şüphelilerin Gültepe Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirleyen ekipler operasyon düzenledi. Kapının açılmaması üzerine balkondan eve giren polis, Yasin K. (22) ile Yusuf K.’yi (26) gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYITLARI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Polis incelemesinde Yusuf K.’nin çeşitli suçlardan 5 kaydının bulunduğu ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan arandığı belirtildi.

Yasin K.’nin ise çeşitli suçlardan arandığı, iki şüphelinin toplam 6 ayrı dosyadan arandığının tespit edildiği aktarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin motosikletle iş yerinin önüne geldikleri, arka koltuktaki kişinin silahla ateş açtığı ve saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.