Yabancı platformlara ilişkin teklif acentelerle otelcileri karşı karşıya getirdi: ‘Platform’ tartışması

Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi turizm sektörünü böldü. Acenteler, yabancı platformlara ayrıcalık tanınmasının yerli işletmeleri ve tüketici haklarını tehdit edeceğini savunurken otelciler, küresel satış kanallarının vergilendirilip denetlenmesini istiyor.

Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği (SAYD) Başkanı Mehmet Gem, yabancı platformlara Türkiye’de şirket kurmadan otel ve uçak bileti satma imkânı tanındığını belirterek “17 bin seyahat acentasının varlığı tehdit altına giriyor” dedi.

Gem, düzenlemenin 1618 sayılı kanunu baypas edeceğini, tüketicilerin ayıplı hizmet, iptal ve konaklama sorunlarında zorunlu sigorta ve yasal korumadan mahrum kalabileceğini savundu. İki yıllık izin belgesi için öngörülen 5 milyon TL’yi yetersiz bulan Gem, teklifi “yeni nesil dijital kapitülasyon” olarak nitelendirdi.

DÜZENLEME GEREKLİ

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da yerli acentelerin vergi, istihdam ve mevzuat yükümlülüklerine dikkat çekerek yabancı platformların şirket kurmadan faaliyet göstermesinin haksız rekabet yaratacağını söyledi. Turizmin stratejik bir sektör olduğunu belirten Bağlıkaya, ana oyun kurucuların yerli olması gerektiğini vurguladı. Yabancı platformlara bağımlılığın komisyon ve hizmet bedelleriyle yurtdışına aktarılan kaynağı büyüteceğini savunarak teklifin geri çekilmesini istedi.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler ise bazı maddeleri geliştirilmek kaydıyla düzenlemeyi gerekli buldu. “Türkiye küresel dijital satış kanallarını yasaklayan değil; kayıt altına alan, vergilendiren ve denetleyen bir ülke olmalıdır” dedi. İşler, komisyon, hizmet ve aracılık ücretlerinin toplamına KDV hariç satış bedelinin yüzde 17’si oranında tavan getirilmesini istedi.

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal da Türkiye’de gelir elde eden platformların vergi ödemesi ve hukuki muhatabının bulunması gerektiğini söyledi. Küçük otellerin sezon dışında, son dakika rezervasyonlarında ve yabancı pazarlarda bu kanallara ihtiyaç duyduğunu belirtti. Komisyon sınırının ek ücretlerle aşılmasının engellenmesini isteyen Ünsal, “Dünya turizmi dijitalleşirken bizim analog kalma lüksümüz yok” dedi.