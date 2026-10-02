Yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan şebekeye operasyon: 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları para karşılığında erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorlayan bir şebeke bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, “fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama” suçlamasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında fuhşa zorlandığı belirlenen 10 yabancı uyruklu kadın da işlemlerinin ardından sınır dışı edilmeleri amacıyla Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.