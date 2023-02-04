Yağış İstanbul'da trafiği kilitledi!

İstanbul'da, yağışlı havanın etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Avrupa ve Anadolu yakalarına geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.

AA
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 19:11
Yağış İstanbul'da trafiği kilitledi!
Abone Ol google-news

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Her iki yakada TEM Otoyolu ve D-100 karayolu ile bazı bağlantı yollarında trafik yavaş ilerliyor.

İKİ YÖNLÜ YOĞUNLUK VAR

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısından Çamlıca Gişelerine kadar trafik yoğun seyrediyor. D-100 karayolunun Göztepe ile Bostancı arasındaki kesiminde de iki yönlü yoğunluk görülüyor.

Şile yolu da trafik yoğunluğunun yaşandığı diğer bölgeler arasında. Okulların açılacak olması sebebiyle dönüşe geçen tatilciler, Sancaktepe'den itibaren trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100'de ve TEM Otoyolu'nda Ankara ve Edirne istikametlerinde yoğunluk yaşanıyor.

D-100 karayolunda Haliç'ten Küçükçekmece'ye kadar, TEM Otoyolu'nda ise Gaziosmanpaşa'dan Mahmutbey gişelerine kadar yoğunluk görülüyor. Ayrıca bazı bağlantı yollarında da trafik yavaş seyrediyor.

D-100 Haramidere-Beylikdüzü mevkisinde sağ şeritteki araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı, bölgede trafik yoğunlaşıyor.

TEM Bahçeşehir-Mahmutbey Gişeler yönünde trafiğin yoğun olduğu görülüyor. D-100 Cennet yan yol, Küçükçekmece yönü sağ şeritteki bakım onarım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.


İstanbul sağanak yağış Kuvvetli yağış Trafik

İlgili Haberler

Yargıtay'dan 'kiralık araç' kararı: Trafik cezasını kiralayan öder

Yargıtay'dan 'kiralık araç' kararı: Trafik cezasını kiralayan öder
Sahte trafik cezası ödeme sitesiyle dolandırıcılık yaptı

Sahte trafik cezası ödeme sitesiyle dolandırıcılık yaptı
Meteoroloji'den Bursa için sarı ve turuncu uyarı

Meteoroloji'den Bursa için sarı ve turuncu uyarı

En Çok Okunan Haberler