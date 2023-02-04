Yağış İstanbul'da trafiği kilitledi!

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 19:11

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 19:26

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Her iki yakada TEM Otoyolu ve D-100 karayolu ile bazı bağlantı yollarında trafik yavaş ilerliyor.

İKİ YÖNLÜ YOĞUNLUK VAR

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısından Çamlıca Gişelerine kadar trafik yoğun seyrediyor. D-100 karayolunun Göztepe ile Bostancı arasındaki kesiminde de iki yönlü yoğunluk görülüyor.

Şile yolu da trafik yoğunluğunun yaşandığı diğer bölgeler arasında. Okulların açılacak olması sebebiyle dönüşe geçen tatilciler, Sancaktepe'den itibaren trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100'de ve TEM Otoyolu'nda Ankara ve Edirne istikametlerinde yoğunluk yaşanıyor.

D-100 karayolunda Haliç'ten Küçükçekmece'ye kadar, TEM Otoyolu'nda ise Gaziosmanpaşa'dan Mahmutbey gişelerine kadar yoğunluk görülüyor. Ayrıca bazı bağlantı yollarında da trafik yavaş seyrediyor.

D-100 Haramidere-Beylikdüzü mevkisinde sağ şeritteki araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı, bölgede trafik yoğunlaşıyor.

TEM Bahçeşehir-Mahmutbey Gişeler yönünde trafiğin yoğun olduğu görülüyor. D-100 Cennet yan yol, Küçükçekmece yönü sağ şeritteki bakım onarım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.