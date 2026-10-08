Yahşihan Belediyesi'ne yeni operasyon: Eski başkanın 'kasası' da gözaltında

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

Soruşturmanın genişletilmesinin ardından iki ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüphelinin tamamı yakalandı.

İLK OPERASYONDA 16 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında 24 Eylül’de dört ilde düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştı.

Aralarında eski belediye başkanları A.S. ve O.T.’nin de bulunduğu 16 kişi tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında ev hapsi, 16 kişi hakkında ise çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı. Bir şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Yeni deliller doğrultusunda genişletilen soruşturmada, şüpheli ifadeleri, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtları ile imar dosyalarındaki tespitler değerlendirildi.

Bu kapsamda 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla saat 06.30’da iki ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

YÜZLERCE TAŞINMAZA EL KOYMA TEDBİRİ

Operasyon kapsamında Yahşihan Belediyesi hizmet binası ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı.

Soruşturma çerçevesinde, vekâleten Yahşihan Belediye Başkanı A.D. adına kayıtlı 11, Belediye Başkan Yardımcısı S.S.Y. adına kayıtlı 1630, Belediye Encümen Üyesi F.D. adına kayıtlı 32 ve Belediye Encümen Üyesi Ö.H. adına kayıtlı 22 taşınmaza el koyma tedbiri uygulandı.

Dosyada örgüt yöneticisi olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen eski İmar Müdürü U.B.’nin eşi E.B. adına kayıtlı 83, kayınvalidesi A.D. adına kayıtlı 122, baldızı C.D. adına kayıtlı 122 ve A.Ö. adına kayıtlı 9 taşınmaza da el konuldu.

Ayrıca C.D. adına kayıtlı otomobil ile A.Ö. adına kayıtlı lüks cip hakkında da el koyma tedbiri uygulandı.

TUTUKLANAN BELEDİYE BAŞKANININ “KASASI” OLDUĞU İDDİASI

Soruşturma kapsamında alınan bazı ifadelerde, Belediye Başkan Yardımcısı S.S.Y.’nin görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Belediye Başkanı A.S.’nin finansal işlerini yürüttüğü ve “kasası” olduğu yönünde iddiaların bulunduğu öğrenildi.

Savcılığın, söz konusu taşınmazların malvarlığını gizlemek amacıyla S.S.Y. üzerine geçirilip geçirilmediğini araştırdığı belirtildi.

S.S.Y.’nin evinde gerçekleştirilen aramada ise seri numarası bulunmayan 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 11 bin 312 tabanca fişeği, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, harici disk ve hafıza kartı ele geçirildi.

İMAR DOSYALARINDA MEVZUATA AYKIRILIK TESPİTLERİ

Soruşturma kapsamında Yahşihan Belediyesi’nin imar işlemleri de incelemeye alındı.

Bilirkişi raporunda, belediye tarafından hazırlanan 7 imar dosyasından 5’inin mevzuata aykırılıklar nedeniyle Kadastro Müdürlüğü tarafından iade edildiği belirtildi.

İncelemelerde bazı teknik belgelerin belediye arşivinde bulunamadığı, park alanlarının belediye adına arsa olarak tescil edilmeye çalışıldığı ve mükerrer ihdas girişimlerinde bulunulduğu yönünde tespitler yapıldı.

Eski Belediye Başkanı A.S. döneminde başlatıldığı değerlendirilen bazı imar işlemlerinin sonraki süreçte devam edip etmediğinin de araştırıldığı öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.