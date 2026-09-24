Yahşihan Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: AKP’li ve MHP’li eski başkanlara gözaltı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan ilçe belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında daha önce kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar, dosyaya giren yeni deliller doğrultusunda kaldırıldı.

Yeni delillerin değerlendirilmesinin ardından şüpheliler hakkındaki dosyalar yeniden ele alınarak soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, eski AKP'li Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve eski MHP'li Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilere, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma’, ‘rüşvet’, ‘irtikap’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ suçlamaları yöneltiliyor.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda sabaha karşı Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin evleri, iş yerleri ve soruşturmayla ilgili görülen adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Şüphelilerin suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlıklarının korunması ve muhtemel mal kaçırma girişimlerinin önlenmesi amacıyla mal varlıklarına yönelik de el koyma tedbirleri uygulandı. Operasyonda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında işlem yürütülen şüphelilerden 1’inin ceza infaz kurumunda bulunduğu, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MALİ VE TİCARİ İLİŞKİLER İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında, belediye bünyesindeki işlemlerde şüphelilerin örgütlü şekilde hareket edip etmedikleri, rüşvet ve irtikap suçlarının işlenip işlenmediği, belediye ihalelerine hukuka aykırı müdahalede bulunulup bulunulmadığı ve gerçekleştirilen işlemler nedeniyle kamunun zarara uğratılıp uğratılmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen belge ve dijital materyaller ile mali kayıtların incelemeye alındığı, şüphelilerin birbirleriyle olan mali ve ticari ilişkileri, belediyeyle bağlantılı işlem ve ihaleler ile soruşturmaya konu para hareketlerinin araştırıldığı bildirildi. Delillerin incelenmesinin ardından soruşturmanın yeni tespitler doğrultusunda genişletilebileceği kaydedildi.