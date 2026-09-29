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Yahşihan Belediyesi soruşturmasında 15 tutuklama: AKP'li ve MHP'li eski başkanlar da cezaevine gönderildi

Yahşihan Belediyesi soruşturmasında 15 tutuklama: AKP'li ve MHP'li eski başkanlar da cezaevine gönderildi

29.09.2026 07:37:00
Güncellenme:
AA
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Yahşihan Belediyesi soruşturmasında 15 tutuklama: AKP'li ve MHP'li eski başkanlar da cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 35 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Eski belediye başkanları AKP'li Ahmet Sungur ve MHP'li Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı; 2 şüpheli hakkında ev hapsi, 18 şüpheli hakkında isse adli kontrol kararı verildi.
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında yakalanan ve önceki gün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Aralarında eski belediye başkanları AKP'li Ahmet Sungur ve MHP'li Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 35 zanlı, ardından hakimliğe sevk edildi.

ESKİ BAŞKANLARA TUTUKLAMA

Sungur ve Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklanırken, 2'sine ev hapsi verildi, 18'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başka bir suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan bir zanlı hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan, bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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NE OLMUŞTU?

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 35'i, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş, biri ise adresinde bulunamamıştı.

İlgili Konular: #AKP #MHP #tutuklama #Yahşihan

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