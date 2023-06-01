Yakılmış cesetleri bulunan 2 kişiden birinin kimliği belli oldu
Konya'nın Kulu ilçesinde naylona sarılıp yakılmış bulunan 2 cesetten birinin Ankara nüfusuna kayıtlı Turgay Gök'e (36) ait olduğu belirlendi.
Konya-Ankara karayolu 125'inci kilometresindeki Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, dün sabah naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu.
İhbarla gelip çevrede inceleme yapan ekipler, cesetleri Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemede, cesetlerden birinin Ankara'nın Bala ilçesi nüfusuna kayıtlı Turgay Gök'e ait olduğu belirlendi.
Diğer cesedin de Ankara'nın Etimesgut ilçesi nüfusuna kayıtlı N.Ş. (44) adlı kadına ait olduğunun değerlendirildiği bildirildi. Cesedin N.Ş.'ye ait olup olmadığı DNA testi ile netlik kazanacak.
Bu arada jandarma, 2 kişinin Ankara'da öldürülüp cesetlerin bölgeye getirilerek yol kenarında yakıldığı üzerinde duruyor.
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