Yaklaşık 758 futbol sahası büyüklüğünde... Çanakkale'de 2 ayda çıkan orman yangınlarında 541 hektar alan zarar gördü

Çanakkale'de jandarmanın sorumluluk alanlarında 2 ayda çıkan orman yangınlarında 541,289 hektar alan zarar gördü.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında, 1 Haziran ile 3 Ağustos tarihleri arasında 44 orman yangını çıktı.

TOPLAM 541,289 HEKTAR ORMAN ALANI ZARAR GÖRDÜ

Bu yangınlarda toplam 541,289 hektar orman alanı zarar gördü. Aynı dönemde 192 kırsal alan yangını çıktı.

Söz konusu miktar, yaklaşık 758 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor.

Bu olaylara karışan 41 kişi gözaltına alındı, şüpheliler hakkında çeşitli işlemler yapıldı. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Haziran-3 Ağustos tarihleri arasında Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti kapsamında; 12 ilçede 178 tim, 742 personel ile bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 475 faaliyet icra edildi. Bin 315 biçerdöver ve balya makinası operatörü ile çiftçi vatandaşlara tebligat yapılırken; kurallara uymayan 23 kişiye 85 bin 215 TL idari para cezası uygulandı