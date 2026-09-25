Yalıtımsız elektrik hatları toplu kuş ölümlerine yol açıyor

Her yıl göç döneminde Türkiye’nin hava sahasını kullanan yüzlerce leylek, yalıtımsız ve korumasız elektrik hatları nedeniyle yaşamını yitiriyor ya da ağır yaralanıyor. Son olarak İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’ne getirilen yaralı leyleklerin yarısının bir daha uçamayacak durumda olması, gözleri altyapı yetersizliklerine ve sivil toplumun başlattığı imza kampanyalarına çevirdi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Serbest Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Bilsay Kanat, serbest çalışan hekimlere ulaşan vakaların buzdağının yalnızca görünen yüzü olduğunu belirtti. Hayvanların birçoğunun olay yerinde öldüğünü veya bulunamadığını vurgulayan Kanat, “Gördüğümüz her vaka için asıl sorulması gereken soru şu: Bu hayvanın yaralandığı direk hâlâ başka kuşları öldürebilecek durumda mı?” diyerek tehlikenin devamlılığına dikkat çekti.

Avrupa’daki uygulamaları örnek gösteren Kanat, İspanya ve Almanya’da orta gerilim hatlarının kuş güvenliği esas alınarak tasarlandığını anımsattı. Türkiye’deki önlemlerin yetersiz kaldığını belirten Kanat, “Kuş ölümleri, ancak toplu ölümler yaşandığında gündeme gelen bir ‘talihsizlik’ olarak ele alınamaz. Hat işletmecileri ve kamu kurumları riskli noktaları önceden belirlemeli ve denetlemeli” sözleriyle altyapı standartlarının yenilenmesi gerektiğini savundu.