Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

23 Kasım 2022 Çarşamba, 17:07

Akşehir ilçesi Kileci Mahallesi 31003 Sokak'taki 2 katlı evde yalnız yaşayan İsa Sadıç'tan haber alamayan arkadaşı eve geldi. Evin açık olan kapısından giren arkadaşı Sadıç’ı, merdivenlerin önünde, yerde, hareketsiz buldu.

'5 GÜN ÖNCE ÖLDÜ' İDDİASI

İhbar üzerine eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Sadıç'ın öldüğünü tespit etti. İsa Sadıç'ın, 5 gün önce merdivenlerden düşerek öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

KÖPEKLERİNDEN BİRİ ÖLDÜ

Sadıç'ın bahçesinde beslediği köpeklerden birisinin de açlıktan öldüğü, diğer köpeğinin ise ölmek üzere olduğu belirlendi.

İsa Sadıç'ın cenazesi, morga kaldırılırken, kesin ölüm nedeni ise otopsi sonucu ortaya çıkacak.