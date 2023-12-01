Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Amasya'da Zihni Karaca (85), yalnız yaşadığı evinin banyosunda ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 01.12.2023 - 08:58
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Bahçeleriçi Mahallesi Anadolu Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan Zihni Karaca'dan 2 gündür haber alamayan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine dün akşam adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Çilingirin kapıyı açması ile eve giren ekipler, Karaca'yı banyoda hareketsiz halde buldu. Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Karaca'nın kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak. 


İlgili Haberler

Kırmızı bültenle aranıyordu... Amasya'da yakalandı!

Kırmızı bültenle aranıyordu... Amasya'da yakalandı!
Amasya’da feci kaza... Çok sayıda yaralı var!

Amasya’da feci kaza... Çok sayıda yaralı var!
Amasya'da otobüs devrildi: 27 yaralı

Amasya'da otobüs devrildi: 27 yaralı

En Çok Okunan Haberler