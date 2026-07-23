Yalova'da askeri öğrenci şehit olmuştu: MSB'den açıklama geldi

Yalova’da eğitim gören askeri okul öğrencileri 20 Temmuz tarihinde hastaneye kaldırıldı. Askerlerin hastaneye kaldırılmasına gerekçe olarak 'güneş çarpması' gösterilmişti.

Hava Harp Okulu'nda eğitim gören askeri öğrenci Veli Bilgin hastanede kurtarılamayarak şehit olurken, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet'in ulaştığı bilgilere göre olay, Hava Harp Okulu öğrencilerinin okul öncesi askeri eğitim yaz kampında yaşanmıştı.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuya ilişkin bugün açıklama yaptı.

MSB'den yapılan açıklamada, şöyle dendi:

"Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatı ile ilgili derhal başlatılan idari ve adli tahkikat büyük bir hassasiyetle sürdürülmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup kesin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır.

"İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

Bu süreçte, hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimizin ailesinin acısına saygı gösterilmesi ve varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, resmi açıklamalar dışında sosyal medyada paylaşılan tahmine ve olasılıklara dayalı yorumlar ile kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur. Hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."