Yalova'da tersanede silahlı saldırı: Mühendis, üretim müdürünü vurdu

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Cemre-1 Tersanesi'nde görev yapan bir mühendis, henüz bilinmeyen nedenle üretim müdürüne tabancayla ateş açtı.

Saldırıda yaralanan üretim müdürünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BACAKLARINA 6 KURŞUN İSABET ETTİ

Olay, öğle saatlerinde Altınova ilçesine bağlı Hersek Mahallesi Hakkı Kan Caddesi'ndeki Cemre-1 Tersanesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre tersanede mühendis olarak çalışan Mete A. (30), henüz bilinmeyen bir nedenle üretim müdürü Engin Y.'ye (41) tabancayla ateş açtı.

Saldırıda bacaklarına 6 kurşun isabet eden Engin Y., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hastanede tedavi altına alınan Engin Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli Mete A.'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.