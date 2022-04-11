Yalova'da "müşterisinin çayına tükürdüğü" iddiasıyla yargılanan sanık aklandı

11 Nisan 2022 Pazartesi, 17:24

26 Haziran 2019'da Yalova merkez Cumhuriyet Caddesi Güneş Sokağı'ndaki bir kıraathanede, müşterisi A.Ç'nin çayına tükürdüğü ileri sürülen A.G'nin 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü.

"Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçlamasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan A.G, daha önceki ifadelerinde pişman olduğunu, tükürdüğü çayı içirmeden geri aldığını ileri sürdü.

Mağdur A.Ç. ise olayın yaşandığı gün kıraathanede üç tane çay içtiğini ve son çayının üzerinde gördüğü tükürüğü garsonun inkar ettiğini ifade etti.

A.Ç, kafenin diğer çalışanlarıyla kameraya baktıklarında garsonun çaya tükürdüğünü gördüklerini ve bu nedenle şüpheliden şikayetçi olduğunu kaydetti.

İddia makamı da "Söz konusu eylemin TCK'nin zehirli madde katma başlığı altında bulunan 185 ve 186 maddeleri çerçevesinde değerlendirilemeyeceği, insan sağlığını etkileyecek bulaş sonucu oluşabilecek hastalık bakımından enfeksiyon hastalıkları uzman doktor bilirkişilerce değerlendirilmesinin uygun olacağının rapor edildiği, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı tarafından düzenlenen raporda da mikroorganizmaların çayla bulaşmasının mümkün görünmediği" ifadelerine yer verdi.

"SAĞLIK SORUNU OLUŞTURMAZ"

"Mikroorganizmaların toksin üreterek besin zehirlenmesine yol açmasının mümkün olmadığı ve müştekinin çayı içtikten sonra bir sağlık sorunu yaşamış ise bunun ayrıca dokümante edilmesi gerektiğine" dikkati çeken savcı, "sonuç olarak çayı içen kişinin sağlığı açısından bu durumun bir sorun oluşturmayacağı kanaatinde olduğunun bildirildiğine" vurgu yaptı.

İddia makamı, "TCK 186'da düzenlenen suçun oluşabilmesi için yiyecek ve içecek ya da ilaçların kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak bir şekilde bozulmuş veya muhteviyatının değiştirilmiş olması gerektiği ancak her iki rapor birlikte değerlendirildiğinde, sanığın eyleminin söz konusu suçu oluşturmadığı anlaşılmakla sanık hakkında beraat kararı verilmesi mütalaa olunur" şeklinde görüş belirtti.

MAHKEME KARARI

24 Aralık 2017 tarihinde Eskişehir'de pizzasına tükürdüğü gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen kuryenin davasının emsal gösterildiği duruşmada, mahkeme başkanı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin TCK'nin 185/1 maddesinde düzenlenen zehirli madde katma suçu için öngörülen cezanın üst sınırının 15 yıl hapis cezası olduğu, mahkememizce bu madde uyarınca hüküm kurulmasının yasal olarak mümkün olmadığı, mahkememizce verilen görevsizlik kararının da bölge adliye mahkemesince kaldırıldığı anlaşıldığından, katılan vekilinin belirttiği gibi sanığın eyleminin TCK'nın 185. maddesi çerçevesinde kalıp kalmadığı hususunda herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır."

Sanığın iddia edilen eyleminin TCK'nin 186/1 maddesinde düzenlenen suçun yasal unsurlarını oluşturmadığı, bu sebeple sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığının anlaşıldığını belirten mahkeme, sanığın beraatine karar verdi.