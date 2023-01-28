Yanan evde 'dumandan' etkilenerek bayıldı, komşuları kurtardı
Samsun’da 4 katlı apartmanın son katında çıkan yangında dumandan etkilenen İksan K.'yı (42), alevler arasından komşuları kurtardı. Yangın ise itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın son katında İksan K.'ya ait evde gece geç saatlerde yangın çıktı. Binaya yayılan dukanı fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi.
SON ANDA KURTULDU
Bu sırada dumandan etkilenen ev sahibi İksan K., baygınlık geçirdi. Komşuları yardım için gittikleri dairede alevler arasında baygın vaziyette olan İksan K.'yı kurtardı.
Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kendisine gelen İksan K., ambulansla kaldırıldığı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangın da itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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