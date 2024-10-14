Yandaş Cem Küçük'ten 'tağşiş listesi' için yeni iddia: 'Önümüzdeki günlerde tanınmış başka firmalar da çıkabilir, hatta bazı beş yıldızlı oteller...'

Yayınlanma: 14.10.2024 - 10:50

Güncelleme: 14.10.2024 - 10:54

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde sahtekarlık yapan markaların anlık olarak yurttaşlara açıklandığı guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresini erişime açtı.

Yurttaşlar, site içerisinde yer alan Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi üzerinden iki farklı kategoriyle karşılaşıyor.

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında söz konusu ürünler görülebiliyor.

Sitedeki bilgiler anlık olarak güncelleniyor.

Söz konusu site ile, sofralarımızın vazgeçilmezi olan birçok ürünün, vicdansız üreticiler tarafından taklit edildiği ve tağşiş edildiği ortaya çıktı.

"TANINMIŞ BAŞKA FİRMALAR DA ÇIKABİLİR"

İktidara yakın Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, örnek alınan ürünlerinde domuz eti olduğu ortaya çıkan Köfteci Yusuf gündeminin ardından kaleme aldığı yazısında Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünleri listesinde yakında tanınmış başka firmaların da çıkabileceğini söyledi.

Küçük, “Bu arada önümüzdeki günlerde tanınmış başka firmalar da çıkabilir. Hatta bazı beş yıldızlı otellerde de benzer sıkıntılar olduğu açıklanabilir. Kusura bakmayın, bu millete dana eti diye domuz eti, bal diye glikoz, sucuk diye eşek eti yedirenler, her türlü taklit ve tağşiş yapanlar bedeli neyse ödeyecek. Yıllardır kim bilir bu millete neler yedirdiniz!..” diye yazdı.