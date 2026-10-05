Yandaş medyanın ‘açığa çıktı’ dediği 50 milyon dolarlık ağ çürüdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik açılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 53 kişinin tutuklu yargılandığı dava devam ediyor. İkinci celsesi kapsamında tutuksuz sanıkların beyanları alınan davada geçtiğimiz hafta, İmamoğlu’nun teknik konularda danışmanlığını üstlenen etkin pişmanlıkçı harita mühendisi Yakup Öner savunma yaptı. Tahliye edilmeden önce beş kez etkin pişmanlık ifadesi veren Öner, ifadelerini tekrarlayarak hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mahkemedeki beyanlarının ardından iktidara yakın bazı medya kuruluşları ise Öner’in mahkemede, iş insanları ve İBB arasındaki “50 milyon dolarlık rüşvet ağını itiraf ettiğine” yönelik haber paylaşımlarında bulundu. Ancak mahkemede iddianame kapsamındaki rüşvet iddialarına cevap veren Öner, İBB olarak iddialarda ismi geçen ve imar izni, ruhsat gibi işlemler için kendilerine ulaşan iş insanlarının işlerinin tamamen mevzuata uygun yürütüldüğünü belirtti. İddialarda yer alan sekiz iş insanı-şirketten para değil yurt, kreş veya restorasyon gibi kamu yararına olacak bağış isteklerinde bulunduklarını belirten Öner, bu taleplerini ise mevcut işlere karşılık olarak değil işlerin tamamlanmasının ardından yönelttiklerini belirtti.

İddialarda 10 milyon dolarlık rüşvet iddiasında ismi geçen Torunlar İnşaat şirketinin sahibi Mehmet Torun da 7 Eylül’de mahkemede yaptığı savunmada, Öner ile ruhsat süreci için görüştüklerini, işlerinin sorunsuz tamamlandığını ve bunun ardından kendi talepleriyle Feshane’nin restorasyonu için İBB Meclisi’nden geçen bir bağış yaptıklarını açıklamıştı. İddialarda 10 milyon dolarlık rüşvet trafiğiyle anılan Doğuş Grubu’nun Başkanvekili Hüsnü Akhan ise 15 Eylül’de mahkemede yaptığı savunmada 10 milyon dolarlık rüşvet iddialarını yalanlarken İBB adına 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay için yardımda bulunduklarını, tüm işlemlerin kayıtlı ve belgeli olduğunu söyledi.

‘İMAMOĞLU’NA ŞAHSİ MENFAAT SAĞLANMADI’

Öner, 50 milyon dolarlık rüşvet iddialarında ismi geçen Sinpaş Grubu ve iş insanı Murat Özyeğin’den örnek vererek yaptıkları yurt ve kreş bağışı gibi tekliflerinin hızlı bir şekilde reddedilmesine karşın halde işlerinin sorunsuz yürüdüğünü belirtti. Öner, “Bizim bir bağış konuşuyor olmamız, o bağış olmazsa bu iş gerçekleşmez anlamı taşımıyor. Bağış kısımları her seferinde eylemlerden çok sonra gündeme gelmiştir” diye konuştu.

Mahkemede Öner’e soru soran Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Tora Pekin ise söz konusu iş insanlarından istenen bağışlar için “Bunları kamuya yani İstanbul’a, İstanbulluya kazandırılmış değerler olarak tanımlayabilir miyiz?” sorusunu yöneltirken Öner ise bunu onaylayarak “Elbette herkes hoşnut olmuyordu, bazıları doğal olarak hayır diyerek süreci reddediyordu. Bazı durumlarda bir memnuniyetsizlik durumu söz konusu olsa da bizim amacımız burada üçüncü kişilere bir menfaat sağlamak değil, benim şahsıma bir menfaat sağlamak değil, Ekrem İmamoğlu’nun şahsına da bir menfaat sağlamak değil” cevabını verdi.

TUTUKSUZ SANIKLAR SAVUNMA YAPACAK

İBB davasında perşembe günü yapılan son duruşmada İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar’ın da aralarında bulunduğu dört tutuklu için tahliye kararı verilen dava bugün tutuksuz sanık savunmalarıyla devam edecek. Davada yer alan 325 tutuksuz sanıktan 30’unun savunmalarının bu hafta içinde tamamlanması, ekim ayının ikinci haftası ise ilk duruşmada savunma yapamayan İmamoğlu’nun ikinci duruşma sonlanmadan önce savunmasını yapması bekleniyor.