Yandaşın rant kapısı TRT 'Tabii': Bilal Erdoğan’ın arkadaşları, Hasan Kaçan, Tamer Karadağlı…

Yayınlanma: 14.06.2023 - 10:17

Güncelleme: 14.06.2023 - 10:52

TRT, geçen mayıs ayında Netflix’e alternatif olacağını iddia ettiği 'Tabii' adında bir platform kurdu. Platformda çok sayıda dizi ve belgesel yayınlanmaya başlandı. İktidarın propagandasını yansıtan dizi ve belgelsellerde yandaş isimlerin yer alması dikkat çekti.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, iktidara yakınlığıyla bilinen ve sık sık tepki çeken açıklamalar yapan Tamer Karadağlı’dan Hasan Kaçan’a, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın arkadaşlarından eski AKP milletvekiline kadar birçok isim Tabii adlı platformu sayesinde 'köşeyi döndü'. Ancak TRT hangi şirkete ne kadar ödeme yaptığını gizliyor.

Yandaşların zengin edildiği diziler ise şöyle:

BİLAL’İN ARKADAŞLARI

* Akif: Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan dizi 13 bölüm olarak yayınlandı. Dizinin yapımcı şirketi Kirli Kedi firması, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı olan Raif İnan’a ait. Bilal Erdoğan’ın kurduğu Kartal Eğitim Vakfı yöneticisi de olan Raif İnan, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) 28 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 2,7 milyon TL’yi buluyor. Ayrıca İnan, sadece İstanbul’da 32 ayrı şirket kurdu.

* Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü: Tekden film şirketi tarafından çekilen dizi 7 Mayıs’ta 8 bölüm olarak yayınlandı. Tekden Film’in sahibi Kemal Tekden ise 25’inci dönem AKP Kayseri Milletvekili olarak Meclis’e girmişti.

* Küçük Dahi İbn’i Sina: Çok tartışılan Diriliş Ertuğrul dizisinin de yapımcısı olan Bozdağ Film tarafından çekildi. Şirketin sahibi Mehmet Bozdağ AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla biliniyor. Şirket TRT’de yayımlanan Diriliş Ertuğrul, Mehmetçik Kutlu Zafer, Kuruluş Osman, Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı, Mendirman Celaleddin, Al Sancak ve Ateş Kuşları gibi dizilerin de yapımcısı.

YANDAŞ ÜNLÜLER

* Serhat: İktidara yakınlığıyla bilinen Tamer Karadağlı’nın sahibi olduğu ATK Medya Şirketi tarafından çekildi. 10 bölüm olarak yayınlanan dizinin başrol oyuncusu da yine Tamer Karadağlı. Altın Portakal'da ödül alan Nihal Yalçın'a karşı tavırlarıyla büyük tepki çeken ve gündem olan Tamer Karadağlı, daha sonra da farklı mecralardaki açıklamalarıyla Yalçın'a saygısızlığını sürdürmüştü. MHP lideri Devlet Bahçeli ise saygısız tavırları tepki çeken Tamer Karadağlı'yı arayarak tebrik etmişti.

* Modern Doğu Masalları: AKP’ye yakınlığıyla bilinen Ferhat Eşsiz’in sahibi olduğu Köprü Film tarafından çekildi. Eşsiz, TRT’ye başka diziler de yaptı.

* Yangın Günleri: 8 bölüm olarak yayınlanan dizi Milim Sanat isimli yapım şirketi tarafından çekildi. Bu şirketin sahibi ise yandaşlığını gizlemeyen Hasan Kaçan. AKP döneminde İBB’nin binlerce lira aktardığı Kaçan, sosyal medya hesaplarından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alıyor. Erdoğan’ın dünya lideri olduğunu ifade eden Kaçan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2018’de hazırladığı imar barışının reklam filminde de oynamıştı.

* Dayton: Sancak Medya Yapım isimli şirket tarafından çekildi. Şirketin sahibi Muhammed Hakan Sancaktutan ise AKP’ye yakınlığıyla biliniyor.

* Altay: Bu dizinin yapımcısı Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı olan, TRT’ye yaptığı işler ile kamudan aldığı ihalelerle köşeyi dönen Raif İnan.

* Hür: Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Yusuf Esenkal'ın sahibi olduğu Es Film tarafından çekildi. Esenkal aynı zamanda bilalerdogan.com adlı internet sitesi domain'in sahibi. TRT sayesinde köşeyi dönen Esenkal’ın Bilal Erdoğan ile ticari faaliyetleri bulunduğu ve ortak olduğu da ifade ediliyor.

* Mahsusa: A23 isimli bir yapım şirketi tarafından çekildi. Bu şirketin ortaklarından biri de yine Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Raif İnan.

* Şanzelize Düğün Salonu: Yapım şirketinin Tamer Karadağlı’nın sahibi olduğu ATK Medya olduğu yapımcının da AKP’li olduğu bilinen Osman Nail Doğan olduğu açıklandı. Doğan da TRT’de yayınlanan birçok dizinin yönetmenliğini de yaptı.

* ÜniversDeli: Dizinin yapımcısı Çağrı Bingüller, ANAP döneminin eski bakanlarından Veysel Atasoy’un yeğeni. Aynı zamanda 23. Dönem AKP İstanbul Milletvekili Osman Yağmurdereli’nin eşi Esin Yağmurdereli’nin de yeğeni.

HİLAL KAPLAN YÖNETİYOR

TRT Yönetim Kurulu’nda kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer alıyor. Büyük bölümü çift maaşlı isimlerden oluşan TRT Yönetim Kurulu Üyesi listesindeki bazı isimler şöyle sıralanıyor:

* Oğuz Göksu: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü personeli, “Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik kodları” kitabının yazarı

* Atakan Yılmaz: AKP Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Başkan Yardımcısı

* Mücahid Eker: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü

* Hilal Kaplan: Sabah ve Daily Sabah yazarı

* Meryem İlayda Atlas Çetin: Daily Sabah Yayın Koordinatörü, SETA araştırmacısı