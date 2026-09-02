Yangın çıkarıp söndürülmesini izledi, taksiyle kaçtı

Kırşehir merkeze bağlı Nasuhdede Mahallesi’ndeki otluk alanda dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan bazı araçlara da yaklaşan alevler ekiplerin çalışması ile kısa sürede söndürüldü.

TAKSİYLE UZAKLAŞTI

Yangına ilişkin başlatılan inceleme kapsamında çevredeki güvenlik kameraları kontrol edildi. Görüntülerde bir kişinin ateş yakarak yangın çıkardığı ve alevleri izlediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını da izleyen şüphelinin daha sonra çağırdığı taksi ile uzaklaştığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Çalışmada yangını çıkaran kişinin Z.D. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Z.D. hakkında 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı.