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Yangın faciaya dönüştü: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yangın faciaya dönüştü: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

4.08.2026 20:06:00
Güncellenme:
DHA
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Yangın faciaya dönüştü: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen Suriye uyruklu anne ve üç çocuğu hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 yaşındaki Yezen El Cesim kurtarılamazken, anne ile iki çocuğunun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Gaziantep’te bir binanın 4’üncü katında çıkan yangında Suriye uyruklu Yezen El Cesim (4) hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde Deniz Mahallesi’nde bulunan binanın 4’üncü katında çıktı. Daireden yayılan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında Suriye uyruklu anne ve 3 çocuğu etkilendi. Yaralılar Gaziantep Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuklardan Yezen El Cesim, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, tedavileri devam eden anne ve iki çocuğunun da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

 

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