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Yangına müdahaleye giden orman aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Yangına müdahaleye giden orman aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

15.08.2026 22:03:00
Güncellenme:
İHA
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Yangına müdahaleye giden orman aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki orman yangınına desteğe giden orman aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

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Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giden orman aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman ekibi Sındırgı ilçesindeki orman yangınına desteğe giderken, aynı yönde seyir halindeki Hasan Tutdu idaresindeki 10 APR 884 plakalı Wolksvagen marka araç ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. Olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken, Hasan Tutdu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgli inceleme başlatıldı.

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