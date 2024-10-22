Yangında kurbanlık 50 hayvanı ölen besici kadın gözyaşlarına boğuldu

Yayınlanma: 22.10.2024 - 16:21

Güncelleme: 22.10.2024 - 16:25

Yangın, saat 11.30 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6205 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle ağıl olarak kullanılan ve içeresinde çok sayıda küçükbaş hayvanın bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangını ilk fark eden Fatma Taş isimli vatandaş, “Eşim balkona çıktı, bir baktık siyah dumanlar çıkıyor. Hemen itfaiyeyi aradık, ne yapacağımızı şaşırdık. Elektrik direğinde de ateş çıkıyordu. Koştuk geldik, itfaiyede hemen geldi. Hayvanları kurtarmak için vaktimiz olmadı. Birisi yomdan geçiyormuş. Kapıyı açmaya çalışmış, Ama birkaç tanesi kurtulmuş, gerisi ahırın tavanı çöktüğü için çıkamamış” dedi.

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Yangını haber alarak gelen ve gözyaşlarına hakim olamayan Arife Yavuz ise “Komşular haber etti, geldiğimde ahırı bu şekilde gördüm. Kurbanlık olarak toplam 50 hayvan vardı. Çok üzüntülüyüm şu anda, geçimi hayvancılıkla yapıyoruz. Kurbanlık yapmak için bütün paramızı buraya yatırdık” ifadelerini kullandı.

Ağıl içerisinde 50 küçükbaş hayvanın olduğunu ve bir kaçı hariç tamamının öldüğünü belirten Yasin Yavuz’da, “Elektrik direğinden tel ahırın üzerine düşmüş. Kıvılcım patlayınca her yer alev aldı. Ahır yandı, içerde 50 tane küçükbaş hayvan vardı. Hepsi öldü, hayvanlara yazık oldu. Hayvancılık bizim baba mesleğimiz, ek işimiz. Bu işi sürdürmeye çalışıyorduk ama, yangın çıkınca 50 hayvanımız öldü. Gerekli yerlere başvuru ve şikayetimizi yapacağız. Gerekirse TEDAŞ’a da şikayetimizi bildireceğiz” ifadelerini kullandı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatırken, yangına kopan elektrik telinin neden olabileceği değerlendiriliyor.