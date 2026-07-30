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Yangının acı yüzü gün ağarınca ortaya çıktı... Balıkesir yangınının izleri: Mezarlık ağır hasar aldı

Yangının acı yüzü gün ağarınca ortaya çıktı... Balıkesir yangınının izleri: Mezarlık ağır hasar aldı

30.07.2026 10:00:00
Güncellenme:
İHA
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Yangının acı yüzü gün ağarınca ortaya çıktı... Balıkesir yangınının izleri: Mezarlık ağır hasar aldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan orman yangınında tedbir amacıyla tahliye edilen Tıfıllar Mahallesi'ndeki mezarlık da alevlerden zarar gördü. Bazı mezarlar tamamen yanarken, bazılarında ise ağır hasar oluştu.
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde günlerdir etkili olan orman yangını geride ağır bir tahribat bıraktı. Yangın nedeniyle tahliye edilen Tıfıllar Mahallesi'ndeki mezarlık da alevlerin hedefi olurken, günün aydınlanmasıyla ortaya çıkan görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

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MEZARLIK YANGINDAN AĞIR HASAR GÖRDÜ

Yangın nedeniyle tedbir amacıyla boşaltılan Tıfıllar Mahallesi'nde, köy sakinleri tahliyeye rağmen traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Kısa sürede büyüyen alevler, yerleşim yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Tıfıllar Mahallesi Mezarlığı'na kadar ulaştı.

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GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Gece boyunca etkisini sürdüren yangının ardından sabah saatlerinde mezarlıktaki hasar ortaya çıktı.

Bazı mezarların tamamen yandığı, bazılarının ise ciddi şekilde zarar gördüğü görüldü. Yangının izleri dronla havadan da görüntülendi.

İlgili Konular: #Balıkesir #orman yangını #Mezarlık

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