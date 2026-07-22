Yanıltıcı reklamlara 185 milyon lira ceza: Saç çıkarma, Kabe ve Ravza kokusu reklamları da listede

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nun, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamaların önüne geçmek amacıyla denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Reklam Kurulu'nun 371'inci toplantısında, vatandaşları mağdur edici ticari fiiller, yanıltıcı reklamlar ve haksız rekabete yol açan uygulamalara ilişkin 149 dosyanın karara bağlandığı aktarılan açıklamada, incelenen dosyalardan 118'inin mevzuata aykırı bulunduğu, bunlardan 74'ü hakkında durdurma cezası, 44'ü hakkında ise durdurma cezası ile idari para cezası uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca aykırılığı tespit edilen 3 dosya hakkında erişimin engellenmesi tedbiri uygulandığı, böylelikle 2026 yılının ilk yedi ayında yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara ilişkin 21 bini aşkın dosyanın karara bağlandığı, yaklaşık 185 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

SAÇ ÇIKARMA İDDİALARI İÇEREN REKLAMLARA ÜST SINIRDAN İDARİ PARA CEZASI UYGULADI

Çeşitli mecralarda tanıtımı yapılan bir saç spreyi ürününe ilişkin reklamlarda, "Her 10 Günde 2000 Yeni Saç Kökü", "Saç Üretimini Aktive Eder", "Saç kökleri uyku halinden çıkıyor" gibi ifadeler kullanılarak ürünün saç çıkardığı izlenimi oluşturulduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu tanıtımlarda bilimsel olarak ispatlanmamış iddialara ve ürünün kullanımı sonrasında saç çıkardığına ilişkin görsellere yer verilmesi, ayrıca bu tanıtımların uyarılara rağmen sürdürülmesi nedeniyle ilgili firma hakkında üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

VİZE ARACILIK FİRMALARININ GERÇEK DIŞI GARANTİ VAATLERİ İÇEREN REKLAMLARINI DURDURDU

Reklam Kurulu'nun 11.06.2026 tarihinde gerçekleştirilen 370'inci toplantısında, tüketicilere 'vize randevu garantisi', 'vize garantisi', 'hızlı başvuru', 'kesintisiz destek', 'garanti çözüm', 'yüzde 100 onay garantisi' gibi taahhütler içeren reklamları nedeniyle incelemeye alınan altı firmaya ilişkin dosyalar değerlendirilmiş ve söz konusu reklamlara 3 aya kadar tedbiren durdurma kararı verilmişti. Yürütülen inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan değerlendirme sonucunda, beş firmanın yanıltıcı nitelikteki reklam ve tanıtımlarının durdurulmasına karar verilmiştir."

DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR EDEN REKLAMLAR HAKKINDA TEDBİREN DURDURMA KARARI VERDİ

Açıklamada, sosyal medya mecralarında, "Kabe ve Ravza kokusu" ifadeleri kullanılarak yapılan tanıtımlar hakkında Reklam Kurulu tarafından resen inceleme başlatıldığı bildirildi. Yapılan değerlendirmede, söz konusu reklamlarla vatandaşların dini duygularının istismar edilerek satış ve pazarlama faaliyetinde bulunulduğunun değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "İnceleme süreci tamamlanıncaya kadar söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma kararı verilmiştir. Dosyaya ilişkin nihai karar, inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından Reklam Kurulu tarafından verilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin aldatılmasına neden olan her türlü ticari reklam ve haksız ticari uygulamaya karşı denetim ve inceleme faaliyetlerimizi tüm mecralarda kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.