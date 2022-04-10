Yanındaki apartman yıkılınca anlaşıldı: İstanbul'da bir bina daha 'duvarsız' çıktı

10 Nisan 2022 Pazar, 10:28

Hürriyet Mahallesi Süphan Sokak'taki 5 katlı bir bina, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında inşaat firması tarafından yıkıldı. Yıkımın ardından bitişikteki apartmanın, yapılırken ayrı bir duvar örülmemesi üzerine bir cephesi açıkta kaldı.

YIKIMIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI

Duvarı olmayan apartmandaki dairelerin odaları görünürken, olay yerine gelen belediye ekipleri güvenlik önlemi aldı. İnşaat firması tarafından da yurttaşların mağdur olmaması için apartmana duvar örülmeye başlandı.

"ARAYA TEK DUVAR KOYMUŞ"

Bina sakinlerinden Necip Güngör, yan yana inşa edilen binaların yapımında iki duvardan birinin yapılmadığını söyledi.

3 gündür mağdur olduklarını ifade eden Güngör, "1976 yılına müteahhit yapmış burayı, yaparken de tek duvar koymuş araya. Alt bloğa koymuş üst bloğa koymamış. Alt blok yıkılınca doğal olarak duvarsız kaldık. Kabasını yaptılar ama mağduruz. Stresliyiz, eve giremiyoruz. Vurdukça sallanıyor her yer" diye konuştu.