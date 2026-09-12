Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yankı Bağcıoğlu: 'Meis ziyareti, adanın gayriaskerî statüsünün açık ihlalinin belgesi'

Yankı Bağcıoğlu: 'Meis ziyareti, adanın gayriaskerî statüsünün açık ihlalinin belgesi'

12.09.2026 16:40:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Yankı Bağcıoğlu: 'Meis ziyareti, adanın gayriaskerî statüsünün açık ihlalinin belgesi'

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, "Yunanistan Başbakanı’nın Meis’te rotasyoner olarak bulunan KARATHANASIS (P-78) hücumbotunu ziyareti, adanın gayriaskerî statüsünün açık ihlalinin belgesidir" dedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Meis ziyaretini  ''adanın gayriaskerî statüsünün açık ihlalinin belgesi'' olarak nitelendirdi. 

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yunanistan Başbakanı’nın Meis’te rotasyoner olarak bulunan KARATHANASIS (P-78) hücumbotunu ziyareti, adanın gayriaskerî statüsünün açık ihlalinin belgesidir. Egemenliği tartışmalı Fener ve Karaada ziyaretleri ise güven artırıcı önlemlerin ruhuyla bağdaşmayan, tahrik edici adımlardır."

İlgili Konular: #Miçotakis #Yankı Bağcıoğlu