Yankı Bağcıoğlu: 'Meis ziyareti, adanın gayriaskerî statüsünün açık ihlalinin belgesi'

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Meis ziyaretini ''adanın gayriaskerî statüsünün açık ihlalinin belgesi'' olarak nitelendirdi.
Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Yunanistan Başbakanı’nın Meis’te rotasyoner olarak bulunan KARATHANASIS (P-78) hücumbotunu ziyareti, adanın gayriaskerî statüsünün açık ihlalinin belgesidir. Egemenliği tartışmalı Fener ve Karaada ziyaretleri ise güven artırıcı önlemlerin ruhuyla bağdaşmayan, tahrik edici adımlardır."
Yunanistan Başbakanı’nın Meis’te rotasyoner olarak bulunan KARATHANASIS (P-78) hücumbotunu ziyareti, adanın gayri askerî statüsünün açık ihlalinin belgesidir.— Yankı Bağcıoğlu (@YankiBagcioglu) September 12, 2026
Egemenliği tartışmalı Fener ve Karaada ziyaretleri ise güven artırıcı önlemlerin ruhuyla bağdaşmayan, tahrik edici… https://t.co/DNbTff6y3m