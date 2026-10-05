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Yankı Bağcıoğlu'ndan 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' için çağrı: 'TBMM’nin onayına sunulmalıdır'

Yankı Bağcıoğlu'ndan 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' için çağrı: 'TBMM’nin onayına sunulmalıdır'

5.10.2026 10:40:00
Güncellenme:
ANKA
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Yankı Bağcıoğlu'ndan 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' için çağrı: 'TBMM’nin onayına sunulmalıdır'

Emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Mekke Anlaşması konusunda TBMM’nin bilgilendirilmesinde geç kalındığını belirterek, “Mekke Ortak Savunma Anlaşması da Anayasa’nın 90’ıncı maddesi çerçevesinde TBMM’nin onayına sunulmalıdır” dedi.
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YENİ Parti Milli Savunma Koordinatörü ve emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından, “Mekke Anlaşması” başlıklı bir açıklama yaptı.

"ANAYASA’NIN 90’INCI MADDESİ ÇERÇEVESİNDE TBMM’NİN ONAYINA SUNULMALI"

Bağcıoğlu, 7 Ağustos’ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında geçen sürede kurumsallaşma kararları alındığını, ancak TBMM’nin bilgilendirilmesi konusunda çok geç kalındığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Genel Sekreter atandı, muhtemel Genel Sekreterya/çekirdek karargâh yapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatıldı, askerî ve siyasi toplantılar yapıldı. Anlaşma doğrudan bölgesel bir güvenlik krizinde işletiliyor.

Buna rağmen Türkiye’ye getirebileceği askerî ve siyasi yükümlülükler TBMM’de kapsamlı biçimde ele alınmış değil. Riyad toplantısının ardından TBMM gecikmeksizin ayrıntılı olarak bilgilendirilmeli, Mekke Ortak Savunma Anlaşması da Anayasa’nın 90’ıncı maddesi çerçevesinde TBMM’nin onayına sunulmalıdır.”

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İlgili Konular: #Yankı Bağcıoğlu #Mekke Anlaşması

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