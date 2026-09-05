Yankı Bağcıoğlu’ndan Türk araştırma gemisinin sahadan ayrılmasına tepki: ‘Yunanistan aleyhte kullanıyor, açıklama yapılmalı’

Emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu, 1-15 Eylül tarihleri arasında Meis adasının güney ve güneybatısındaki bölgede bilimsel araştırma yapacağı duyurulan ancak 3 Eylül’de Didim’de görülen TÜBİTAK Marmara araştırma gemisi ile ilgili Cumhuriyet’e konuştu.

MEİS VURGUSU

Konunun önemini anlatan Bağcıoğlu, “Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının paylaşımında, Yunanistan’ın Meis’e yetki alanı tanıma konusundaki maksimalist talepleri uluslararası hukuka aykırı olarak yıllardır devam etmektedir. Buna mukabil Türkiye, Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olarak, uluslararası hukuktan doğan hakları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

TÜBİTAK Marmara isimli gemi için de bölgede bir adet araştırma seyir duyurusu (NAVTEX) yayımlanmış, arkasından Yunanistan buna alışılageldiği üzere itiraz etmiş ve buranın kendi deniz yetki alanları olduğunu iddia etmiştir. Buna rağmen Türkiye, TÜBİTAK Marmara gemisini bölgeye sokmuş ve faaliyetlerini başlatmıştır” dedi. Bağcıoğlu, bu araştırmanın ilk olmadığını ve önceki yıllarda da belli tarihlerde gerçekleştirildiğini söyledi.

‘AÇIKLAMA YAPILMALI’

Gemi bölgedeyken durumun değiştiğini ifade eden Bağcıoğlu, “Yunanistan basınında araştırma faaliyetini eleştiren tahrikkâr açıklamalar yapıldı. Neticede gemi, 1-15 Eylül arasında seyir duyurusu görülmesine rağmen 3 Eylül'de sahadan ayrıldı; Didim’de görüldü. Eğer bir lojistik bütünleme veya teknik bir sıkıntı nedeniyle geçici olarak ayrıldıysa ve dönüp faaliyetlerine devam edecekse bu anlaşılır. Veya 3 günde faaliyetleri tamamladıysa, bu da kabul edilebilir; her ne kadar hayatın olağan akışına çok uymasa da… Ama şimdi Yunanistan’da, ‘Yunanistan müdahale etti, Türk araştırma gemisi çekildi’ söylemi kullanılıyor. Burada Yunanistan'ın yaptığı algı yönetimine, bilgi faaliyetlerine, manipülasyona karşı bir açıklama yapılması lazım. ‘İlan edilen seyir duyurusu bölgesinde faaliyetlere devam edilecek’ ya da ‘Faaliyetler hızlı bir şekilde tamamlandı’ denmesi gerekiyor. Resmi kurumlar açıklama yapmalı” diye konuştu. Bağcıoğlu, iktidara yakın basında “TÜBİTAK Marmara faaliyetlerine devam ediyor” şeklinde dezenformasyon yapıldığını da dile getirdi.