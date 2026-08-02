Yanlış terlik seçimi ağrıdan yürüyüş bozukluğuna kadar birçok soruna yol açabiliyor

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte terlik ve sandalet kullanımı da yaygınlaşıyor. Ancak uzmanlar, yalnızca rahat görünen ayakkabıların tercih edilmesinin uzun vadede ayak sağlığını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti. Ayağın yeterince desteklenmemesi, uzun süre sert zeminde çıplak ayak yürünmesi ve uygun olmayan ayakkabı seçimi; topuk ağrısından aşil tendon rahatsızlıklarına kadar pek çok sorunu beraberinde getirebiliyor.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Uzman Fizyoterapist Ahmet Burak Sezgin, yaz aylarında görülen ayak problemlerinin yalnızca ayağı değil, tüm vücut mekaniğini etkileyebileceğini belirterek, doğru ayakkabı seçiminin önemine dikkat çekti. Sezgin, yaz aylarında en sık karşılaşılan problemler arasında topuk ağrısı, ayak tabanı ağrısı, aşil tendonu rahatsızlıkları ve ayak ön bölgesinde mekanik yüklenmeler olduğunu söyledi. Aak sağlığının yalnızca ayakla sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Sezgin, ayak bileği, diz, kalça ve yürüyüş mekaniklerinin bir bütün olarak ele alınmasının önem taşıdığını ifade etti.

‘SADECE RAHAT OLMASI YETERLİ DEĞİL’

Sandalet satın alırken yalnızca konforun değil, ayağa sağladığı desteğin de değerlendirilmesi gerektiğini belirten Sezgin, ayakkabının yürüyüş sırasında ayağı stabilize etmesi, topuk ve orta ayağı desteklemesi gerektiğini söyledi. Ayağın vücudun yere temas eden ilk noktası olduğunu anımsatan Sezgin, buradaki destek eksikliğinin zamanla diz, kalça ve bel bölgesindeki yük dağılımını değiştirebileceğini, ileri durumlarda boyun ve çene eklemi mekaniğini dahi etkileyebileceğini dile getirdi.

‘PARMAK ARASI TERLİKLER UZUN YÜRÜYÜŞLER İÇİN UYGUN DEĞİL’

Parmak arası terliklerin kısa süreli kullanımlarda ciddi bir sorun oluşturmayabileceğini aktaran Sezgin, gün boyu kullanım veya uzun yürüyüşlerde yeterli mekanik desteği sağlamadığını söyledi. Ayağın terliği tutabilmek için parmak kaslarını sürekli kullanmasının ve ayak tabanının yeterince desteklenmemesinin bazı kişilerde plantar fasiit, aşil tendon sorunları, Morton nöroması ve metatarsalji gibi rahatsızlıklara zemin hazırlayabileceğini ifade eden Sezgin, uzun süre ayakta kalınacak günlerde daha destekleyici ayakkabıların tercih edilmesini önerdi.

‘AYAKKABININ AYAĞA TAM OTURMASI ÖNEMLİ’

Ayağa büyük gelen sandaletlerde ayağın her adımda öne kayabileceğini, küçük numaralı ayakkabılarda ise parmakların sıkışarak doğal yük dağılımının bozulabileceğini belirten Sezgin, her iki durumda da ayak kaslarının gereğinden fazla çalıştığını ve bunun zamanla ayak, diz ile kalçada mekanik zorlanmalara yol açabileceğini söyledi.

TERLEME VE MANTAR RİSKİNE DİKKAT

Yazın artan terlemenin ayak mantarı riskini de yükseltebildiğine dikkat çeken Sezgin, sürekli nemli kalan ayaklarda cilt bütünlüğünün bozulabileceğini ve mantar gelişimi için uygun ortam oluşabileceğini ifade etti. Ayakların temiz ve kuru tutulmasının, ayakkabıların düzenli havalandırılmasının ve uzun süre nemli ayakkabı içinde kalınmamasının önemine işaret eden Sezgin, uygun ayakkabı kullanımının sürtünmeyi azaltarak cilt sağlığına da katkı sağlayacağını kaydetti.

ORTAK KULLANIM ALANLARINDA ENFESKİYON RİSKİ

Ortak kullanım alanlarında enfeksiyon riskinin yanı sıra sıcak ve sert zeminlerin de ayak dokularında mekanik yüklenmeyi artırabileceğini belirten Sezgin, özellikle topuk ağrısı, plantar fasiit veya aşil tendon problemi bulunan kişilerin plaj ve havuz çevresinde uzun süre çıplak ayakla yürümemelerini önerdi. Ayakta oluşan ağrının birkaç gün içinde geçmemesi, günlük yaşamı ve yürüyüşü etkilemesi ya da sık tekrarlaması halinde mutlaka uzman değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Sezgin, bazı ayak ağrılarının yalnızca ayaktan değil, yürüyüş düzeni ve alt ekstremite biyomekaniğindeki bozukluklardan da kaynaklanabileceğini belirtti.