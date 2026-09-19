Yapı-Yol Sen’den özelleştirmelere tepki: ‘Kamu kaynağı üç kuruş bedelle sermayeye peşkeş çekiliyor’

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2 boğaz köprüsü ve 8 otoyolun özelleştirme kapsamına alınması 5 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Muhalefetten ve sendikalardan karara ilişkin tepkiler geldi.

Yol, Yapı, Altyapı, Tapu ve Kadastro Emekçileri Sendikası (Yapı -Yol Sen) ise otoyol ve köprü özelleştirmelerine ilişkin bir rapor hazırladı.

Özelleştirme işleminin bedelinin 3,5-4 milyar dolar olarak hedeflendiğini öğrendiklerini belirten sendika, 2026 yılı Ocak ayı verilerine göre özelleştirilmesi planlanan otoyol ve köprülerin; aylık gelirinin 3 milyar 340 milyon TL (70 milyon dolar) tahmini yıllık gelirin 40 milyar TL (840 milyon dolar) tahmini 30 yıllık gelirin ise 1 katrilyon 200 milyar TL (25,2 milyar dolar) olduğunu ifade ederek, “Kısacası 30 yılda yaklaşık 30 milyar gelir elde etmesi beklenen köprü ve otoyollar beklenen gelirinin neredeyse onda birine satılmak isteniyor. Bu koşullarda gerçekleşecek özelleştirme halkın vergileriyle yapılmış kamu kaynaklarını üç kuruş bedelle sermayeye peşkeş çekmek anlamına gelmektedir” açıklamasını yaptı.

‘KAMU GELİRİNİN HESABINI DOĞRU VERİN’

“Bu bir mülkiyet satış işlemi değildir. Sadece 30 yıllığına işletme devri yapılacaktır” söylemlerinin yanlış bilgi olduğunu savunan sendika, “Bu ifade özelleştirmelerde halkı yanıltmak için en sık kullanılan argümanlardan biri olagelmiştir. Türkiye halkı, üzerinden geçerken para ödediği kuru asfaltın, uzaktan baktığı köprünün mülkiyetini ne yapacak? Halkın aklıyla alay edeceğinize gerçek rakamlarla sermayeye aktarmaya çalıştığınız kamu gelirinin hesabını doğru verin” yanıtını verdi.

Özelleştirmelerin ‘bütçeye yük getiren ağır bakım maliyetlerinden kurtaracağı’ iddiasına ilişkin ise sendika, “Köprülerin ağır bakımları çok uzun süre ihtiyaç duyulmayacak şekilde yapılmış, devir alacak şirkete hazırlanmıştır. Ulaştırma Bakanı 23 Kasım 2023 tarihinde FSM Köprüsünde yaptığı incelemelerden sonra ‘FSM’de 80 yıl gidecek bakım çalışmaları tamamlandı’ şeklinde açıklama yapmıştır” ifadelerini kullandı.

‘BAĞLANTI YOLLARI VE ŞEHİR GEÇİŞLERİ ÜCRETLİ OLACAK’

Özelleştirilmesi planlanan köprü ve otoyolların yıllık gelirinin 930 milyon dolar civarında olduğunun altını çizen sendika, 30 yıllık bir devir işlemi yapıldığı varsayıldığında elde edilecek gelirin 25 milyar doların üzerinde olacağını vurguladı.

Otoyollarda bulunan ve açılması planlanan tesislerin gelirlerinin de buna eklenmesi gerektiğini ifade eden sendika, raporunda, “Ayrıca fizibilite çalışması yapan şirketin saha çalışmaları sırasında edindiğimiz bilgilere göre şu anda ücretsiz olan bazı bağlantı yolları ile şehir geçişlerinin de ücretli hale getirileceğini öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm bunları eklediğimizde özelleştirme sonucu şirketlerin elde edeceği gelirin 30 milyon dolar civarında olacağını tahmin etmek zor olmayacaktır” ifadelerine yer verdi.

‘SERMAYEYE KAYNAK AKTARIMI’

Özelleştirme bedelinin 3.5 milyar TL civarında olacağı iddiasını anımsatan sendika, “Bu rakam bu işlemin kamuya kaynak yaratmaktan çok sermayeye kaynak aktarmak olduğunu açıkça göstermektedir. Otoyolların ve köprülerin özelleştirilmesi 2014 yılında yine gündeme geldiğinde dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘7 milyar dolar altındaki fiyatla özelleştirme vatana ihanettir’ demişti. Öyle anlaşılıyor ki bugün hükümet Sayın Cumhurbaşkanının vatana ihanet sınırı saydığı rakamın yarısından daha az bir fiyatla varlıkları satmak istemektedir” açıklamasında bulundu.

‘TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ SATMAKTIR’

Sendikadan yapılan açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi: “Yüksek geçiş ücretleri, garanti ödemeleri ve özelleştirme büyük kamu zararı doğuracaktır. Mevcut köprü ve otoyolların tamamı kamulaştırılmalı ve ulaşım tamamen ücretsiz olmalıdır. Ücretsiz ulaşım haktır. Özelleştirme kararı Türkiye’nin geleceğini satmaktır. Özelleştirme, halkın sırtındaki yükü arttırmak demektir. Özelleştirme hayat pahalılığıdır. Bu yağma ve talan düzenini temsil eden rejime karşı emeğe, ülkenin geleceğine ve kamusal varlıklarına sahip çıkmak toplumun tüm kesimleri ile vereceğimiz omuz omuza, birlikte mücadelemizden geçiyor. Sermayeyi değil halkı düşünüyorsanız. Özelleştirme kararı derhal iptal edilmeli, otoyol ve köprüler ücretsiz olmalıdır. Özelleştirme değil kamulaştırma yapılmalıdır.”

30 YILLIK GELİR 25 MİLYAR DOLAR

Sendika 2026 yılı Ocak ayı verileri esas alınarak oluşturulan köprü ve otoyolların aylık ve yıllık gelirini hesaplayan tabloyu da paylaştı. Verilere göre 30 yıl üzerinden yapılacağı öngörülen özelleştirmelerin 30 yıllık geliri 25,2 milyar dolar olarak tespit edildi.