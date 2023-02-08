Yaralı olarak getirilen minik Eymen’in 'baba' diye ağlaması yürek parçaladı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 03:24

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 03:27

Yaralı depremzedelerin İstanbul’a nakli devam ediyor. Pazartesi gecesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilen 11 yaralının ardından, gün içinde 5’i kendi imkanlarıyla olmak üzere askeri uçaklarla veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı ambulans uçakla getirilen depremzede sayısı 21’e ulaştı.

Yaralılardan biri gündüz taburcu edilirken, Salı gecesi 23.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı’na inen askeri uçakla getirilen 51 yaralıdan 14’ü daha Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne nakledildi.

Hastaneye babası Neşat Çam ile birlikte aynı ambulansla getirilen 5 yaşındaki Eymen Çam’ın "baba" diye ağlaması yürekleri burktu.