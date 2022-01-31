Yardım derneğine ait malzemeleri çaldılar, eş zamanlı operasyonla yakalandılar

Van'ın Tuşba ilçesinde, gönüllü arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan bir derneğe ait 200 bin TL değerinde malzemeyi çalan 7 şüpheli yakalandı.

DHA
31 Ocak 2022 Pazartesi, 20:38
Yardım derneğine ait malzemeleri çaldılar, eş zamanlı operasyonla yakalandılar
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Van Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, ilçede arama-kurtarma faaliyetinde bulunan derneğe ait 200 bin TL değerinde malzeme çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik ve mobesse kameraların görüntüleri incelendikten sonra hırsızlık yapan şüphelilerin eşgalleri belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bunun üzerine, şüphelerin bulundukları adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda derneği ait eşyaları çaldıkları belirlenen 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemele ise dernek yetkililerine teslim edildi.


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