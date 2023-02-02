Yardım soruşturmasında başkan Batur'a beraat

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 10:52

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 10:56

İzmir’de Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Sayıştay soruşturmasından beraat kararı geldiğini müjdeledi.

Konak Belediye Meclisi’nin şubat ayı birinci oturumu Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un yönetiminde gerçekleşti. CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Taner Deniz ve Konak muhtarlarının da izlediği toplantı açılışında Başkan Batur, iki müjdeli haber verdi. Sayıştay’ın kahveci esnafına yapılan yardımlarla ilgili CHP grubunu kapsayan soruşturmasının beraat ile sonuçlandığını dile getiren Başkan Batur, işçi ve memurlara da toplu iş sözleşmelerinin tam bir uyum içerisinde ve Konak Belediyesi emekçilerini enflasyona ezdirmeyen bir şekilde sonuçlandığını açıkladı.

BATUR: İŞİMİZİ DOĞRU YAPTIĞIMIZIN KANITIDIR

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, özellikle pandemi dönemi kısıtlamalarından en çok etkilenen kesimlerden olan kahveci esnafına yapılan yardımlarla ilgili Sayıştay soruşturmasından beraat kararı geldiğini müjdeledi. Başkan Batur, “İzmir Kahveciler Esnaf Odasıyla birlikte ilçedeki kahveci esnafına yardımla ilgili Sayıştay bir sorgu çıkarmıştı. Meclisi CHP grubunda görev yapan arkadaşlarımızla birlikte gerekli savunmalarımızı hazırlayıp Sayıştay’a takdim etmiştik. Bugün beraat kararı geldi. Bu, işimizi ne kadar doğru yaptığımızın en güzel kanıtıdır. Elimizden geldiğince esnafa yaptığımız yardımın doğru olduğunun da kanıtı oldu” dedi.

“İŞÇİMİZİ, MEMURUMUZU ENFLASYONA EZDİRMEDİK”

Başkan Batur belediyede çalışan işçi ve memurların üye olduğu sendikalarla yürütülen görüşmelerin uyum içerisinde tamamlandığını ve karara bağlandığını açıkladı. Konak Belediyesi emekçilerinin enflasyona ezdirilmediğinin altını çizen Başkan Batur, şunları söyledi:

“Toplu iş sözleşmeleriyle ilgili olarak hem memur sendikamız Tüm Yerel-Sen’in İzmir 2 No’lu Şubesi hem işçilerimizin sendikası DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 5 No’lu Şubeyle yaptığımız görüşmeler olumlu şekilde sonuçlandı ve bağıtlandı. Hem belediyemiz hem sendikalarımızla tam bir uyum ve anlayış içinde görüşmelerimizi sürdürdük. Geldiğimiz ekonomik noktada, daha da fazla vermek isterdik ama belediyemizin de gücü belli, aynı zamanda da iş yapma kapasitemiz ve isteğimiz var, verdiğimiz sözler var. Bunların yerine getirilmesi noktasında anlayışla karşıladılar. Ama işçimizi, memurumuzu enflasyona ezdirmedik.”

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KOMİSYONLARDA

Umurbey Mahallesi’nde resmi kurum alanı olarak belirlenen ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilen alanla ilgili İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda yeniden düzenlenen plan değişikliği meclise ek önergeyle sunuldu. Plan değişikliği talepleri İmar- Tarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma Komisyonlarına havale edildi.